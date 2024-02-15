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Ukrayna Karadeniz’de Rus gemisini batırdı drone ile tank imha etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 16:31
Güncelleme:15.02.2024 16:31
Ukrayna, Kırım açıklarında Sezar Kunikov isimli Rus savaş gemisini batırdı. O gemi, 2015 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçerken omzunda füze taşıyan Rus askeriyle gündeme gelmişti. Ayrıca bir Rus tankı da Ukrayna ordusunun dronelu saldırısında imha edildi.
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