Ukrayna Karadeniz’de Rus gemisini batırdı drone ile tank imha etti

Ukrayna, Kırım açıklarında Sezar Kunikov isimli Rus savaş gemisini batırdı. O gemi, 2015 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçerken omzunda füze taşıyan Rus askeriyle gündeme gelmişti. Ayrıca bir Rus tankı da Ukrayna ordusunun dronelu saldırısında imha edildi.

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