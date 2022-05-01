01 Mayıs 2022, Pazar
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Ukrayna jetleri Rusya'yı vurdu
Ukrayna savaş uçakları Birynask'taki Rus köylerini bombaladı. Rusya ise Odesaa Havalimanı'nı vurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyet dün Kiev'e gitti Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu bölgeden son durumu aktardı.