Ukrayna ile Rusya arasında yeni esir takası! 90 Rus ve Ukraynalı asker serbest

Türkiye'nin öncülük ettiği esir takası anlaşması kapsamında, 90 Ukraynalı ve Rus asker daha serbest bırakıldı. Hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan yetkililer askerlerin teslim alındığını resmi olarak duyurdu.

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