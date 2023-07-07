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Ukrayna ile Rusya arasında yeni esir takası! 90 Rus ve Ukraynalı asker serbest

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Giriş: 07.07.2023 14:23
Türkiye'nin öncülük ettiği esir takası anlaşması kapsamında, 90 Ukraynalı ve Rus asker daha serbest bırakıldı. Hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan yetkililer askerlerin teslim alındığını resmi olarak duyurdu.
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