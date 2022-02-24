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Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor

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Giriş: 24.02.2022 14:33
Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatması sonrasında Türk hava sahasında yoğunluk yaşanıyor. Harekatla birlikte Ukrayna ve çevresinin boşaldığı görülüyor. Bununla birlikte uçakların rotalarının izlendiği Flightradar24 sitesinde kullanıcıların en çok takip ettiği hava aracı da dikkat çekti. 50 bine yakın kişi Ukrayna ve Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'nin RQ-4 Global Hawk İHA'sı oldu.
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