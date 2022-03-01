01 Mart 2022, Salı
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Ukrayna Harkov'da şiddetli çatışmalar devam ediyor! Rusya Ukrayna savaşı kameralara işte böyle yansıdı!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı gününde devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün Belarus sınırında gerçekleştirdiği görüşmeden sonuç çıkmazken, Rusya, yaptırımlara misilleme olarak 36 ülkeye hava sahasını kapattı. Ohtirka Bölge Valisi, Rus bombardımanında 70’ten fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Harkov Belediye Binası bombalandığı anlar paylaşıldı.