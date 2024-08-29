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Ukrayna F-16’sı Rus füzelerini düşürdü! Zelenski daha fazla F-16 istedi

Ukrayna F-16’sı Rus füzelerini düşürdü! Zelenski daha fazla F-16 istedi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 16:38
Batı ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği F16 savaş uçakları ilk kez Rus saldırısına karşı görev yaptı. Devlet Başkanı Zelenski çok sayıda füzenin uçaklarla düşürüldüğünü açıkladı. Rus medyası ise üstte pist halinde bulunan bir ya da iki F-16'nın saldırılar sırasında vurulduğunu iddia etti.
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Ukrayna F-16’sı Rus füzelerini düşürdü!
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