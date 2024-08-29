29 Ağustos 2024, Perşembe
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Ukrayna F-16’sı Rus füzelerini düşürdü! Zelenski daha fazla F-16 istedi
Batı ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği F16 savaş uçakları ilk kez Rus saldırısına karşı görev yaptı. Devlet Başkanı Zelenski çok sayıda füzenin uçaklarla düşürüldüğünü açıkladı. Rus medyası ise üstte pist halinde bulunan bir ya da iki F-16'nın saldırılar sırasında vurulduğunu iddia etti.