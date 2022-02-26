26 Şubat 2022, Cumartesi
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Ukrayna esir aldığı Rus Ordusu Askerlerinin görüntülerini yayınladı! İşte Esir alınan Rus askerleri kamerada!
Savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus askerlerinin Ukranya'nın çeşitli bölgelerinde esir alındığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.