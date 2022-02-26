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Ukrayna esir aldığı Rus Ordusu Askerlerinin görüntülerini yayınladı! İşte Esir alınan Rus askerleri kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2022 18:42
Savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus askerlerinin Ukranya'nın çeşitli bölgelerinde esir alındığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Esir alınan Rus Ordusu askerlerinin görüntüleri
Esir alınan Rus Ordusu askerlerinin görüntüleri
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