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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2022 18:03
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın nükleer silahları alarma geçirmesine değinerek, "Bizi nükleer bombalar ile vursanız bile yenemezsiniz" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, hava saldırıları nedeniyle Ukrayna için savaşmak isteyenlerin kara yolu ile Ukrayna'ya gelmesi gerektiğini ifade ederek, söz konusu kişilerin silahlandırılarak Ukrayna ordusunun bir parçası olacağını açıkladı.
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