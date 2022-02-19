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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş açıklama! Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyacımız yok

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Giriş: 19.02.2022 18:39
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya ile aralarında yaşanan krize yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Zelenski Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyaçlarının olmadığını vurgularken Ukrayna'ya düşen her bombanın Avrupa için de bir tehdit olduğunu ifade etti. Diğer yandan NATO'nun Ukrayna konusunda dürüst olması gerektiğini söyleyen Zelenski, "Kırım ve Donbas'ta işgal edilen yerler barışcıl yollarla Ukrayna'ya geri dönecek." ifadelerini kullandı.
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