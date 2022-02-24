24 Şubat 2022, Perşembe
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den direniş çağrısı! ''Ülkenizi ve şehirlerinizi savunmaya hazır olun''
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" denildi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna kentlerini bombalamasının ardından bir açıklama yaptı. Halka seslenen Zelenskiy, direniş çağrısı yaparak, "Ruslar ağır zayiata uğrayacak, Bu şeytan bir halkı yok etmek istiyor" dedi.