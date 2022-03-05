06 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna Çernigov'da bir Rus savaş uçağı düşürüldü

Ukrayna Çernigov'da bir Rus savaş uçağı düşürüldü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2022 15:24
Güncelleme:06.03.2022 10:30
Ukrayna'nın Çernigov şehrinde bir Rus savaş uçağı uçaksavar ile vuruldu. Uçağın vurulma anı ve ardından pilotun paraşütle atladığı anlar görüntülendi. Savaş uçağının vurulduğu anlarda bölge halkının yaşadıkları da kameraya yansıyor. Çernigov'da düşürülen uçağın pilotu sağ yakalandı.
Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor?
Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor?
Kiev hayvanat bahçesinde 300 hayvan sığınaklara alındı!
Kiev hayvanat bahçesinde 300 hayvan sığınaklara alındı!
Bir yandan bombardıman bir yandan tahliye
Bir yandan bombardıman bir yandan tahliye
Lavrov: Zekenskıy müzakere istemiyor
Lavrov: Zekenskıy müzakere istemiyor
Ateşkes krizi! Tahliyeler ertelendi
Ateşkes krizi! Tahliyeler ertelendi
Ukrayna’daki savaşın acı yüzü!
Ukrayna'daki savaşın acı yüzü!
Lviv’de casus şüphelisi direğe bağlandı
Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı
Rus savaş uçağı düşürüldü
Rus savaş uçağı düşürüldü
Kiev yakınlarındaki İrpin’e bombardıman
Kiev yakınlarındaki İrpin'e bombardıman
Ukraynalı çiftçi 25 milyon dolarlık Rus füzesini traktörüyle çekti!
Ukraynalı çiftçi 25 milyon dolarlık Rus füzesini traktörüyle çekti!
Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle!
Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle!
Ukrayna’da İzdiham anları kamerada
Ukrayna'da İzdiham anları kamerada
Daha Fazla Video Göster