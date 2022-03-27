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Ukrayna bir geceyi daha uykusuz geçirdi

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Giriş: 27.03.2022 08:48
Ukrayna'daki ilerleyişini sürdüren Rusya'nın saldırıları, savaşın 32. gecesinde de hız kesmedi. Ülkenin batısındaki Lutsk kentini füzelerle vuran Rus güçleri, Çernobil yakınlarındaki Slavutiç kentini de ele geçirdi. Ukrayna ordusu ise, başkent Kiev yakınlarındaki Rus birliklerinin 70 kilometre geriye püskürtüldüğünü açıkladı.
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