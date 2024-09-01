Ukrayna Belgorod'u, Rusya Harkov'u vurdu! Rus füzeleri Harkov'a düştü: 7 ölü, 77 yaralı

Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev güçleri, bir kez daha Rus sınırdaki Belgorod bölgesini hedef aldı. Kamikaze dronlarla gerçekleştirilen saldırıda beş kişi hayatını kaybetti. Rusya ise Harkov'u vurdu. Saldırıda 7 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

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