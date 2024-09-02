Ukrayna Belgorod’u Ruslar Harkov’u vurdu

Avrupa'nın doğusunda savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'nın hedefinde Belgrod vardı, Ruslar ise Harkov'u İskender füzesiyle vurdu. O saldırı anı kameralara da yansıdı.

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