Ukrayna Bayraktar TB2'ler ile Rus birlikleri vurmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırıları karşısında savunmada ve atakta etkin rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'ların yeni görüntüleri paylaşıldı. Ukrayna kaynakları bu kez üç hedefin vurulduğunu belirtti. Yapılan açıklamada bir düşman tankı ve iki uçaksavar füze sisteminin yok edildiği belirtildi.