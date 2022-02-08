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Ukrayna Almanya görüşmesi iptal! Ziyaretin iptal amacı Almanya’ya mesaj mı?

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Giriş: 08.02.2022 16:31
Batılı liderlerin Ukrayna krizi için diplomasi trafiği sürüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun güneydoğu kanadına ek muharip birlikler konuşlandırabileceklerini söyledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise bölgenin soğuk savaştan sonraki en tehlikeli dönemden geçtiğini savundu. Almanya'nın Ukrayna'ya silah satışına karşı çıkması, tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. Son olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmesini iptal etti. Zelenskiy, iptale gerekçe olarak yoğun programını gösterdi.
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