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Ukraya’ya destek veren Macron'a tepki! Macron: Hiçbir sınır ve kırmızı çizgi yok

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Giriş: 09.03.2024 00:32
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'ya destek konusunda tepki çeken açıklamalarına devam ediyor. Macron bu kez kiev'e asker gönderebileceklerini söyledi. Savunma bakanı ise asker gönderme seçeneğinin gündemde olmadığını belirtti.
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