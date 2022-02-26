26 Şubat 2022, Cumartesi
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Ukranyalı siviller silahlarıyla cephede!
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesinin ardından Ukraynalı siviller, askerlik şubelerine giderek kaydolmaya başladı. Rus askerleri, başkent Kiev'e yaklaşırken ülke çapında siviller silah altına alınıyor.