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Ukranya Çernigov'da bir Rus savaş uçağı düşürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2022 15:24
Ukrayna'nın Çernigov şehrinde bir Rus savaş uçağı uçaksavar ile vuruldu. Uçağın vurulma anı ve ardından pilotun paraşütle atladığı anlar görüntülendi. Savaş uçağının vurulduğu anlarda bölge halkının yaşadıkları da kameraya yansıyor. Çernigov'da düşürülen uçağın pilotu sağ yakalandı.
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