05 Mart 2022, Cumartesi
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Ukranya Çernigov'da bir Rus savaş uçağı düşürüldü
Ukrayna'nın Çernigov şehrinde bir Rus savaş uçağı uçaksavar ile vuruldu. Uçağın vurulma anı ve ardından pilotun paraşütle atladığı anlar görüntülendi. Savaş uçağının vurulduğu anlarda bölge halkının yaşadıkları da kameraya yansıyor. Çernigov'da düşürülen uçağın pilotu sağ yakalandı.