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Uğur Yıldırım'ın objektifinden Rusya Ukrayna savaşı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2022 16:04
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde de devam ediyor. Cephe hattından en çarpıcı kareler Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın objektifinden böyle yansıdı.
Uğur Yıldırım’ın objektifinden Ukrayna
Uğur Yıldırım'ın objektifinden Ukrayna
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Mariupol'da patlama anı anbean kamerada!
Ukrayna Çernigiv’de bombanın yola düşüğü an kamerada!
Ukrayna Çernigiv'de bombanın yola düşüğü an kamerada!
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Birçok Rus asker esir düşüyor
Birçok Rus asker esir düşüyor
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