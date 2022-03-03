03 Mart 2022, Perşembe
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Uğur Yıldırım'ın objektifinden Rusya Ukrayna savaşı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde de devam ediyor. Cephe hattından en çarpıcı kareler Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın objektifinden böyle yansıdı.