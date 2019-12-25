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25.12.2019

Uçarak geldi bir anda saldırdı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Rusya'da dağlık bir bölgede snowboard yapan genç yanından geçerken bir çalı horozunu rahatsız edip kar püskürttü. Buna sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayıp saldırdı. Çalıhorozunun bir anda uçarak gelip saldırdığı o anlara ait video görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan bir köyde snowboard yapan genç yanından geçmekte olduğu çalıhorozuna kar püskürterek rahatsız etti. Rahatsız olan horoz gencin peşinden giderek saldırdı. Sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayarak sürekli üstüne hamle yaptı, genç saldırıdan kendini korumak için snowboardunu kalkan olarak kullandı.

Olayın görüntülerini yayınlayan genç sporcu gönderiye 'yılın en iyi savaşı' yazarak not düştü.

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