25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Uçan arabalar bu fuarda sergileniyor! Çin'de küresel dijital ticaret fuarı: A Haber görüntüledi

Uçan arabalar bu fuarda sergileniyor! Çin'de küresel dijital ticaret fuarı: A Haber görüntüledi

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2024 11:54
Çin'de 32 ülke ve bölgeden, 400'den fazla yeni ürün ve teknolojinin tanıtıldığı küresel dijital ticaret fuarı düzenleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, uçan arabalarından sergilendiği o fuardan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD-Rusya hattında tehlikeli yakınlaşma
ABD-Rusya hattında tehlikeli yakınlaşma
Uçan arabalar bu fuarda sergileniyor
Uçan arabalar bu fuarda sergileniyor
İsrail’in katliam uçakları Suriye’yi vurdu
İsrail’in katliam uçakları Suriye’yi vurdu
Başkan Erdoğan, Pakistan Başkanını kabul etti!
Başkan Erdoğan, Pakistan Başkanını kabul etti!
A Haber ekibi bombaların ortasında kaldı!
A Haber ekibi bombaların ortasında kaldı!
Lübnan’dan kaçış A Haber objektifinde!
"Lübnan'dan kaçış" A Haber objektifinde!
Erdoğan BM kürsüsünde Gazzeli Hind’i hatırlattı!
Erdoğan BM kürsüsünde Gazzeli Hind'i hatırlattı!
İsrail’den savaşı yayma hamlesi!
İsrail'den savaşı yayma hamlesi!
Başkan Erdoğan Paşinyan’ı kabul etti!
Başkan Erdoğan Paşinyan'ı kabul etti!
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul etti!
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul etti!
Sizde bu zulme ortaksınız!
"Sizde bu zulme ortaksınız!"
Emine Erdoğan Guterres ile görüştü!
Emine Erdoğan Guterres ile görüştü!
Daha Fazla Video Göster