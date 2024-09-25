Uçan arabalar bu fuarda sergileniyor! Çin'de küresel dijital ticaret fuarı: A Haber görüntüledi

Çin'de 32 ülke ve bölgeden, 400'den fazla yeni ürün ve teknolojinin tanıtıldığı küresel dijital ticaret fuarı düzenleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, uçan arabalarından sergilendiği o fuardan detayları aktardı.

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