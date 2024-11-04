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Uçak motoruna havada çanta çarptı

Uçak motoruna havada çanta çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 09:37
Uçak sorunsuzca havalanıyordu ta ki uçan çanta motora çarpana kadar. İlginç olayın adresi Şili. Çantanın nereden gelip motora çarptığı ise bilinmiyor. Neyse ki motor zarar görmedi uçuş güvenli tamamlandı.
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Uçak motoruna havada çanta çarptı
Uçak motoruna havada çanta çarptı
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