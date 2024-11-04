Uçak motoruna havada çanta çarptı

Uçak sorunsuzca havalanıyordu ta ki uçan çanta motora çarpana kadar. İlginç olayın adresi Şili. Çantanın nereden gelip motora çarptığı ise bilinmiyor. Neyse ki motor zarar görmedi uçuş güvenli tamamlandı.

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