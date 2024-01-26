“Uçağı havaya uçuracağım” dedi jetler havalandı! Uçuştan önce yapılan şaka pahalıya patladı

İngiltere'de bir üniversite öğrencisi, "Uçağı havaya uçuracağım" diye arkadaşlarına şaka mesajı gönderdi. Mesaj istihbarat birimlerinin süzgecine takıldı savaş uçakları havalandı. Öğrenci gözaltına alındı. Bu şaka 20 yaşındaki öğrenciye pahalıya mal oldu.

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