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“Uçağı havaya uçuracağım” dedi jetler havalandı! Uçuştan önce yapılan şaka pahalıya patladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 16:33
İngiltere'de bir üniversite öğrencisi, "Uçağı havaya uçuracağım" diye arkadaşlarına şaka mesajı gönderdi. Mesaj istihbarat birimlerinin süzgecine takıldı savaş uçakları havalandı. Öğrenci gözaltına alındı. Bu şaka 20 yaşındaki öğrenciye pahalıya mal oldu.
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Uçuştan önce yapılan şaka pahalıya patladı
Uçuştan önce yapılan şaka pahalıya patladı
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