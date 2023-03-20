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UBS Credit Suisse'i satın alıyor

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 15:31
Avrupa'da kriz endişesi derinleşiyor. Credit Suisse bankasının İsviçreli UBS tarafından satın alınması İngiltere'de paniğe yol açtı. 11 bin çalışan işten çıkarılma korkusu yaşıyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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