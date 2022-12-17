17 Aralık 2022, Cumartesi
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Twitter'in sahibi Musk, gazetecileri suçladı
Her geçen gün yeni bir olayın yaşandığı Twitter'da bu kez de akreditasyon krizi yaşanıyor. Twitter yönetimi, Elon Musk hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı. Musk, Twitter'ın bu kararına gerekçe olarak platformun "güvenlik politikalarını" gösterdi. Musk'a çok sayıda tepki geldi.