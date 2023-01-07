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Twıtter'dan kişisel veriler çalındı mı?

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Giriş: 07.01.2023 11:22
Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya devi Twitter önemli bir veri ihlali suçlanması ile karşı karşıya. 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının E - posta adresi çalınarak yayınlandı. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Esra Keskin ve konuğu Osman Demircan aktardı.
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