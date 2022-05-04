Twitter ücretli mi olacak? Elon Musk resmen açıkladı

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı. Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti.