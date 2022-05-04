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Twitter ücretli mi olacak? Elon Musk resmen açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2022 15:19
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı. Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti.
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