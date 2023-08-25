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Tutuklanan Donald Trump 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı

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Giriş: 25.08.2023 07:27
Eski ABD Başkanı Donald Trump 18 kişi ile birlikte 2020’de düzenlenen başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı dava kapsamında Fulton County Hapishanesi’ne giderek yetkililere teslim oldu. 200 bin dolar kefaletle serbest kalan Trump'ın sabıka fotoğrafı yayınlandı.
Trump 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
Trump 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
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