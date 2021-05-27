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Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı destekleyen Suudi Arabistan'dan skandal hamle! Resmi törenle madalya

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Giriş: 27.05.2021 10:11
Güncelleme:27.05.2021 10:19
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veren Suudi Arabistan skandal bir harekete daha imza attı. Yunan jetlerin inmesiyle Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ağırlandı. Bununla da kalmayan Suudi Arabistan, Yunan komutana törenle madalya taktı.
Resmi törenle madalya
Resmi törenle madalya
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