Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'lar bu kez Fransa Senatosu'nda güdeme geldi

Birçok zorlu koşulda başarı elde eden yerli üretim SİHA'lar bu kez Fransa Senatosu'nda ele alındı. Savunma komitesi tarafından hazırlanan raporda, Türk üretimi insansız hava araçları örnek gösterildi. Gerek askeri, gerekse ticari açıdan Fransa'nın da filosunu genişletmesi gerektiği belirtildi.

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