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15.04.2020

Türkiye'nin virüs mücadelesi dünya gündeminde! Amerikan basınında Türkiye'ye övgü |Video

Koronavirüs tehdidi küresel çapta hızla yayılırken, Türkiye salgına karşı verdiği başarılı mücadelesiyle dünyanın dikkatini çekti. Virüse karşı alınan etkili önlemlere geniş yer veren Amerikan basını 34 ülkenin yardımına koşan Türkiye'nin çabalarından övgüyle bahsetti. Salgına karşı çoğu Avrupa ülkesinden hızlı harekete geçtiğine dikkat çekilerek, "Türkiye koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör" denildi.

"Türkiye koronavirüs salgınıyla küresel mücadelede kilit bir aktör" bu ifadeler ABD basınında yer aldı.

Türkiye'nin Kovid-19'a karşı verdiği mücadele tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Virüse karşı verilen savaşta, 34 ülkenin yardımına koşan Türkiye'nin çabaları bu kez Amerikan medyasında gündeme geldi.

Amerika merkezli The Hill haber sitesi Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında gösterdiği başarıya geniş yer verdi.

"Türkiye Kovid-19 ile küresel mücadelede kilit bir aktör olarak öne çıkıyor" başlığıyla kaleme alınan makalede, Ankara'nın, salgına karşı çoğu Avrupa ülkesinden daha hızlı önlem aldığı ifade edildi. Haberde, Türkiye'nin dünyada eşi olmayan halka bedava maske dağıtımı uygulamasına da dikkat çekildi. Koruyucu malzeme üretimine hız veren Türkiye'nin, tıbbi malzeme sağlama kapasitesinden övgüyle bahsedildi.

Ankara'nın, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra 34 ülkeye tıbbi malzeme gönderdiği hatırlatılan makalede Türkiye'nin özverili yaklaşımı takdir edildi. Ayrıca 88 ülkenin Türkiye'den yardım istediğine de dikkat çekildi..

Türkiye karşıtı çıkışlarıyla bilinen İsrail'in de Türkiye'den tıbbi malzeme istediğine değinilen makalede, Ankara'nın Libya'ya yaptığı yardımlar da gündeme geldi.

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