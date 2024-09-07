07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısına İtalya’dan övgü

Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısına İtalya’dan övgü

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2024 13:51
Türkiye'nin hızla gelişen savunma sanayisi, uluslararası basının dikkatini çekiyor. Son olarak İtalyan devlet kanalı Rai, Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemde yaptığı atılımlara geniş yer veren bir program hazırladı. TB2, Kızılelma ve Kaan'dan övgüyle bahsedildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin başarı İtalya basınında!
Türkiye’nin başarı İtalya basınında!
5.0 şiddetinde deprem! Uzmanlar A Haber’de
5.0 şiddetinde deprem! Uzmanlar A Haber’de
İsrail Türk aktivisti öldürdü
İsrail Türk aktivisti öldürdü
Uçak mısır tarlasına düştü
Uçak mısır tarlasına düştü
Trump’tan sürpriz İran ve Rusya çıkış!
Trump'tan sürpriz İran ve Rusya çıkış!
Elleri ile kulaklarını kapatmış halde bulundu!
Elleri ile kulaklarını kapatmış halde bulundu!
ABD’den Netanyahu’ya ’sessiz’ destek!
ABD’den Netanyahu'ya 'sessiz' destek!
Bakan Fidan Kosova’da Camii inşaatını ziyaret etti!
Bakan Fidan Kosova’da Camii inşaatını ziyaret etti!
Avrupa’da Filistin’e destek gösterileri!
Avrupa'da Filistin’e destek gösterileri!
Çin’den Doğu Akdeniz adımı!
Çin'den Doğu Akdeniz adımı!
Putin’den Erdoğan’a mahkum takası teşekkürü
Putin’den Erdoğan’a mahkum takası teşekkürü
Korelilerin çöp balonu savaşı sürüyor
Korelilerin çöp balonu savaşı sürüyor
Daha Fazla Video Göster