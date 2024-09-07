07 Eylül 2024, Cumartesi
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Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısına İtalya’dan övgü
Türkiye'nin hızla gelişen savunma sanayisi, uluslararası basının dikkatini çekiyor. Son olarak İtalyan devlet kanalı Rai, Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemde yaptığı atılımlara geniş yer veren bir program hazırladı. TB2, Kızılelma ve Kaan'dan övgüyle bahsedildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.