24 Eylül 2025, Çarşamba

Türkiye'nin milli gücü GÖKÇERİ İsrail basınında

Türkiye'nin milli gücü GÖKÇERİ İsrail basınında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 08:51
Türk savunma sanayisinin yeni gözdesi GÖKÇERİ gözetleme balonları İsrail basını tarafından kapsamlı analiz edildi. GÖKÇERİ'nin Türkiye'nin bu hamle ile "bölgede dengeleri değiştirme potansiyeline sahip" olduğu vurgulandı.
