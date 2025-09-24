Türkiye’nin milli gücü GÖKÇERİ İsrail basınında

Türk savunma sanayisinin yeni gözdesi GÖKÇERİ gözetleme balonları İsrail basını tarafından kapsamlı analiz edildi. GÖKÇERİ'nin Türkiye'nin bu hamle ile "bölgede dengeleri değiştirme potansiyeline sahip" olduğu vurgulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN