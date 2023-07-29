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Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile iş birliği! Yunan basını: Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımıza zarar veriyor

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 10:46
Yunan basını, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle anlaşmasına ilişkin geniş bir analiz yayımladı. Söz konusu bu tür anlaşmaların Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına zarar verdiği vurgulandı. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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