Türkiye’nin insani yardımları Ukrayna’da

Binlerce kişi Ukrayna Romanya sınırına akın etti. Şu ana kadar bir milyonu aşkın kişi ülkeden kaçtı. Sınırda bir insanlık dramı yaşanıyor. Kızılay Ekipleri de sınırda yardımlarını sürdürüyor. Türk Kızılayı Genel Başkanı DR. Kerem Kınık Ukrayna’dan aktardı.