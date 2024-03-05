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Türkiye’nin Gazze diplomasisi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 18:00
Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi. Abbas, Başkan Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmeye dair detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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