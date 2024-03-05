Türkiye’nin Gazze diplomasisi!

Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi. Abbas, Başkan Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmeye dair detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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