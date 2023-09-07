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Türkiye'nin Afrika'daki varlığı! İngiliz basını: Fransa'nın aksine Türkiye temiz bir geçmişe sahip

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 13:32
Fransa'nın sömürgesi konumunda bulunan birçok Afrika ülkesinde peş peşe yaşanan darbeler İngiliz basınında geniş yer buldu. Türkiye'nin bölgedeki yükselen gücüne dikkat çeken İngiliz basını bu durumun Fransız politikacıları rahatsız ettiği yazdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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