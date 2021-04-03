Türkiye’den İdlib'e yardım eli! Kızılay kurduğu fabrikada günlük 25 bin ekmek üretiyor

Türk Kızılay'ın Suriye topraklarında başlatmış olduğu insani yardım operasyonu kapsamında İdlib bölgesine 24 bin 456 araçla 2 milyar liralık insani yardım malzemesi sevkiyatı gerçekleştirildi. Bölgede kurulan fırınla da ekmek ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.