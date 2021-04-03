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Türkiye’den İdlib'e yardım eli! Kızılay kurduğu fabrikada günlük 25 bin ekmek üretiyor

A Haber
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Giriş: 03.04.2021 18:28
Güncelleme:03.04.2021 18:41
Türk Kızılay'ın Suriye topraklarında başlatmış olduğu insani yardım operasyonu kapsamında İdlib bölgesine 24 bin 456 araçla 2 milyar liralık insani yardım malzemesi sevkiyatı gerçekleştirildi. Bölgede kurulan fırınla da ekmek ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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