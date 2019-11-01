Türkiye'den Fransa'ya jet yanıt

Türkiye, Fransız senatosu ve ulusal meclisinin Barış Pınarı Harekatı konusunda aldığı karara tepkisini en sert şekilde gösterdi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, kararın reddedildiğini ve kınandığını açıkladı.