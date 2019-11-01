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01.11.2019
Türkiye'den Fransa'ya jet yanıt
Türkiye, Fransız senatosu ve ulusal meclisinin Barış Pınarı Harekatı konusunda aldığı karara tepkisini en sert şekilde gösterdi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, kararın reddedildiğini ve kınandığını açıkladı.
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