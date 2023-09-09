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Türkiye'den Fas'a taziye ve destek mesajları

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Giriş: 09.09.2023 18:31
Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından can kayıpları bini aştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'den birçok siyasi isim taziye mesajı yayımladı.
Türkiye’den Fas’a taziye ve destek mesajları
Türkiye'den Fas'a taziye ve destek mesajları
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