Türkiye’den dev enerji hamleleri

Doğal gaz ve petrolde yeni keşiflerin müjdesi gelecek mi? Libya kıta sahanlığını ihlal eden harita dengeleri değiştirir mi? Beykoz Üniverstiesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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