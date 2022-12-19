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Türkiye'den dev enerji hamleleri

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 12:46
Doğal gaz ve petrolde yeni keşiflerin müjdesi gelecek mi? Libya kıta sahanlığını ihlal eden harita dengeleri değiştirir mi? Beykoz Üniverstiesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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