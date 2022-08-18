18 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı: İnsanlık dışı eylemi şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.