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Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı: İnsanlık dışı eylemi şiddetle kınıyoruz

İHA
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Giriş: 18.08.2022 09:24
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.
Türkiye’den Afganistan’a başsağlığı mesajı
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