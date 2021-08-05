05 Ağustos 2021, Perşembe
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Türkiye’den ABD’ye göçmen tepkisi: Türkiye göçmen istasyonu değildir
Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına tepkiler sürüyor. Bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Numan Kurtulmuş, "ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz" dedi.