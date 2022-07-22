22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Türkiye ve İran arasında yeni dönem! Yeni dönemde ne bekleniyor?

Türkiye ve İran arasında yeni dönem! Yeni dönemde ne bekleniyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2022 16:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti iki ülke arasında yeni bir dönemin de kapılarını açtı. Peki İran medyası bu önemli ziyareti nasıl yorumladı? Yeni dönemde İran ve Türkiye ilişkisini neler bekliyor? Detayları Tahran'daki A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ve İran arasında yeni dönem!
Türkiye ve İran arasında yeni dönem!
ABD’de yangın paniği! Trenin camından atladılar
ABD’de yangın paniği! Trenin camından atladılar
Almanlar duş süresini azalttı!
Almanlar duş süresini azalttı!
Feci olay! Çocuğun parmağını kırdı
Feci olay! Çocuğun parmağını kırdı
İsveç’te yine terör propagandası!
İsveç'te yine terör propagandası!
Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında
Avrupa günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında
Avrupa Merkez Bankası’dan faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası'dan faiz kararı
İngiltere’de başbakanlık yarışı!
İngiltere’de başbakanlık yarışı!
5 çocuğu ölümün elinden aldı
5 çocuğu ölümün elinden aldı
İlginç gelenek! Kurbağalar evlendirildi
İlginç gelenek! Kurbağalar evlendirildi
Kritik zirve Rus basınında
Kritik zirve Rus basınında
18 yaşındaki Escobar’ın sır ölümü!
18 yaşındaki Escobar’ın sır ölümü!
Daha Fazla Video Göster