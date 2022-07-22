22 Temmuz 2022, Cuma
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Türkiye ve İran arasında yeni dönem! Yeni dönemde ne bekleniyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti iki ülke arasında yeni bir dönemin de kapılarını açtı. Peki İran medyası bu önemli ziyareti nasıl yorumladı? Yeni dönemde İran ve Türkiye ilişkisini neler bekliyor? Detayları Tahran'daki A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.