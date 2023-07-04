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Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı

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Giriş: 04.07.2023 17:01
Dışişleri Bakanlığı "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu.
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem
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