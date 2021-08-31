Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem! 8 yıl sonra ilişkiler normalleşiyor

Mısır ile Türkiye arasında ilki 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilen siyasi istişarelerin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Dışişleri bakan yardımcılarının başkanlığında bir araya gelecek heyetler, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alınacak.

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