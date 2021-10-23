23 Ekim 2021, Cumartesi
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Türkiye karşıtı lobilerden F-16 mektubu! Terör destekli lobiler Türkiye’yi hedef aldı
ABD, Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı ödemeye karşılık F-16 verme teklifinde bulundu. O teklifin ardından Türkiye karşıtı lobi harekete geçti. 3 ABD'li senatör, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazarak "Türkiye'ye F-16 vermeyelim" çağrısında bulundu.