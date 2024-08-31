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Türkiye gurbetçileri yalnız bırakmıyor! Verilen hizmetler mutlu ediyor

Türkiye gurbetçileri yalnız bırakmıyor! Verilen hizmetler mutlu ediyor

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 13:26
Yurt dışında yaklaşık 7,5 milyon Türk yaşıyor. Türkiye de tüm vatandaşlarının ihtiyacını karşılayabilmek için çalışıyor birbiri ardına önemli hizmetler sağlıyor. A Haber de Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına mikrofon uzattı. Hükümetin hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. İşte yanıtlar…
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Türkiye gurbetçileri yalnız bırakmıyor!
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