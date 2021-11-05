06 Kasım 2021, Cumartesi
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ANA SAYFA
Türkiye Fransız basının yakın markajında! Le Monde’dan Türkiye özel sayısı
Afrika politikası ve özellikle savunmadaki başarılar sonrası Türkiye'yi yakın markaja alan Fransa basını, Türkiye özel sayısı hazırladı. Le Monde gazetesi tarafından hazırlanan sayıda AK Parti iktidarındaki 19 yıl 'Türkiye nereye gidiyor?' başlığıyla ele alındı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.